(21 de março a 20 de abril) - A semana: dias que poderão trazer mudança em sua rotina com fatos novos que irão concentrar cuidados e atenções. Suas opiniões e posições serão reconhecidas. Interesses: semana que mostra vantagem para o trato com as suas finanças. Vida íntima: presença benéfica de pessoas do sexo oposto.