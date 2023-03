(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: persiste hoje a dupla e benéfica influência em seu signo o que o condicionará a atendimento aos favores ou demandas pessoais. Interesses: a posição da Lua em seu signo o beneficia no trato de assuntos jurídicos e a lida com as finanças. Vida íntima: satisfação por boas novidades.