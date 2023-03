(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: você hoje irá reagir aos desafios com mais habilidade e autoconfiança. Boa lida com problema de pessoa próxima. Interesses: boas indicações moldarão quadro financeiro positivo com êxito e apoio para as suas decisões. Acerto com nova ocupação. Vida íntima: ternura e sensualidade.