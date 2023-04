(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: a semana começa sob a aura de boa mudança em suas relações. Com isso, você poderá registrar ao seu favor um comportamento mais afável e amigo no trato social. Interesses: senso cooperativo e vontade para o diálogo o ajudarão com o trabalho. Vida íntima: alegria com atos alheios.