(21 de março a 20 de abril) - A semana: um bom entendimento com as pessoas nos assuntos sociais, lazer e cultura mudará seu ânimo nestes dias. Forte senso de iniciativa. Interesses: oportunidade de se realizar com fatos novos no trabalho. Quadro estável nas finanças. Vida íntima: reações positivas com apoio de íntimos.