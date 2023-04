(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: fim de semana que lhe trará indicação benéfica para sua vida pessoal, no trato com amigos e assuntos ligados à família. Interesses: boa posição com ajuda material de pessoas mais próximas. Vida íntima: procure, com os íntimos, tomar atitudes que mostrem tolerância e compreensão.

Tags:

sábado