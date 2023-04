(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: indicações de mudança para sua rotina em momento no qual você se beneficiará de fato inesperado, mas que terá papel importante no seu ânimo e humor no trato pessoal. Interesses: evite hoje, por ser feriado, exageros e gastos. Vida íntima: relações de alegria e afeto com íntimos.