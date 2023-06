(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: influências mais benéficas apontam agora maior presença e vantagens no trato com outras pessoas envolvendo assuntos públicos. Interesses: as decisões que tomar com estranhos em razão de trabalho, profissão ou do comércio serão bem acertadas. Vida íntima: muitas emoções e alegria.