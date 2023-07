(21 de março a 20 de abril) - A semana: no passar destes dias se acentuarão influências benéficas que consolidam a possibilidade de mudança de planos na rotina social. Interesses: você vivenciará agora aura de acerto no trabalho. Preocupação com dinheiro. Vida íntima: boa posição para os assuntos dependentes de íntimos.