(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: a semana começa com novas opções em assunto social ou de grupo o que irá mudar seus ânimo e humor. Interesses: suas atividades e empenho no trabalho ganharão hoje mais importância em razão de seus cuidados e atenção. Vida íntima: dia de crescente exigência com problemas íntimos.