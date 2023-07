(21 de março a 20 de abril) - A semana: por influência de pessoa muito próxima estes dias o verão mais apto a agir com destaque e com sua intuição ampliada em tudo o que se ligar às novas iniciativas. Interesses: as tarefas e encargos de seu trabalho e dinheiro estarão bem estimulados. Vida íntima: surpresas inesperadas.