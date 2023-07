(21 de março a 20 de abril) - A semana: um aspecto positivo irá mostrar boa regência em seu signo em fase de forte domínio da racionalidade sobre suas emoções. Você se mostrará com mente dinâmica e versátil. Interesses: procure atitude firme com seu dinheiro e não se descuide do trabalho. Vida íntima: alegria contida.