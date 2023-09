(21 de março a 20 de abril) - Destaque: o Sol regerá neste mês astral seus assuntos ligados à 7ª casa zodiacal influenciando os negócios, parcerias, contratos e o trato e resposta com o público. Hoje: dia que mostra regência favorável para fatos que trarão apego às coisas do passado. Surpresa agradável com sua rotina.

sábado