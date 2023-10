(21 de março a 20 de abril) - A semana: dias de boa influência com a concretização dos seus planos relacionados aos desafios e demandas da rotina. Interesses: vantagens com os novos negócios. Neste período tudo dependerá das suas reações e forma de agir no cotidiano profissional. Vida íntima: tolerância posta à prova.