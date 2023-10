(21 de março a 20 de abril) - Destaque: a regência do Sol neste seu mês se dará na 8ª casa zodiacal, campo do apoio que se recebe dos outros, o sexo, o sono, a regeneração, heranças e questões ocultas. Hoje: o dia será favorável para a lida com pessoas experientes. Por isso, procure ouvir conselhos e siga sua intuição.