(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: a Lua em seu signo lhe trará satisfação no trato com pessoas próximas. Mas, supere dúvidas e insegurança. Bom momento nas suas relações. Interesses: por atitudes mais firmes com dinheiro e trabalho o dia se mostra compensador. Vida íntima: sensibilidade em fase de fortes emoções.