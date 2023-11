(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: seu comportamento com pessoas próximas hoje o ajudará na superação de problema com a rotina. Interesses: quadro de vantagens que se acumulam com dinheiro. Agora também você poderá levar adiante os planos envolvendo novos encargos de trabalho. Vida íntima: dia de apoio emocional.