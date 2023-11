(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: hoje, com a Lua iniciando passagem de boa influência pelo seu signo há positiva posição a bem afetar os seus empreendimentos. Interesses: no trato financeiro e no trabalho você terá resultados que o compensarão. Vida íntima: quadro favorável com afetividade e dedicação de íntimo.