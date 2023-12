(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: momento em que seus planos se realizarão com maior facilidade. Apoio de pessoa da família para os assuntos da lida doméstica. Interesses: acerto nas decisões ligadas ao seu dinheiro. Novidade com as tarefas do seu trabalho. Vida íntima: desencontro e dúvidas afetam a lida íntima.