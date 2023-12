(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: você terá hoje um trânsito que lhe será favorável em relação às novas iniciativas na lida com o público. Isso irá criar aura de confiança e acerto. Interesses: vantagem e compensações com mudança no trato de trabalho. Vida íntima: dia de muita significação por ternura e carinho.