(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: a influência lunar afetará sua vontade e isso o fará se sentir realizado levando em conta a realidade ao seu redor ao tratar com as pessoas mais amigas. Interesses: você terá um quadro de finanças equilibradas e vantagens com o trabalho e profissão. Vida íntima: boa convivência.