(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: procure hoje se mostrar mais otimista e fazer com que suas ações se mostrem mais apropriadas em casos pendentes. Interesses: na lida do trabalho e com as finanças haverá agora uma aura de sorte e ganhos inesperados. Vida íntima: dia que lhe trará um quadro de carência e solidão.