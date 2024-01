(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: você hoje poderá contar com apoio e ajuda em momento de boa convivência em família. Intuição bem ampliada. Interesses: uma novidade irá temperar o quadro de vantagem no trato com dinheiro. Vida íntima: dia propício aos planos no campo afetivo. Mas, seja conciliador com íntimos.