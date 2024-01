(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: quadro astral que aponta aura benéfica o que permitirá ações envolvendo bens, propriedade e patrimônio. Interesses: ganho por novas fontes de renda. Motivação para acertar as suas obrigações e os compromissos com o trabalho. Vida íntima: a Lua lhe dará dia favorável com íntimos.