(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: você terá ao longo do dia benéfica mudança em seus relacionamentos e no trato com a família. Boa presença de amigos e ânimo realizador em compromisso de ordem pessoal. Interesses: o forte aspecto da Lua indica compensação financeira. Vida íntima: alegria e muitas e boas emoções.