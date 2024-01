(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: hoje é um bom dia para a lida com as pendências envolvendo pessoas próximas. Interesses: você poderá contar agora com uma boa influência para levar avante seus novos planos de trabalho, mas não assuma compromissos que não possa cumprir. Vida íntima: aja com prudência com íntimos.