(21 de março a 20 de abril) - A semana: com boa posição em seu signo aja de forma mais otimista na lida com as pessoas próximas. Interesses: vantagens trazidas por seus negócios poderão surpreendê-lo. Há, também, aura de acerto e mudança nas suas atividades e nas tarefas de trabalho. Vida íntima: afetos postos à prova.