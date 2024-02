(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: procure agir com cautela com pessoas que, por reações agressivas, possam lhe trazer problemas. Boa lida em família. Interesses: preocupação e dúvida em torno das finanças em dia de acertado desempenho com o seu trabalho. Vida íntima: satisfação por encontro muito significativo.