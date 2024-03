(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: você será hoje o grande beneficiário de um quadro mais favorável em relação a suas aspirações pessoais mais imediatas. Interesses: boa influência irá moldar decisões com dinheiro e fazê-las razão de maior tranquilidade. Vida íntima: sentimentalismo ampliado no trato com íntimos.