(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: Mercúrio transitando por seu signo gera favorecimento para as suas iniciativas, senso de oportunidade, improvisação e prudência. Mas, não exagere nas suas ações. Interesses: boa lida com bens e dinheiro e por ganho com novos negócios. Vida íntima: forte apego a pessoa próxima.

março 2024