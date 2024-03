(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: a posição da Lua em Sagitário, signo também do Fogo, aponta atitudes mais ponderadas nas situações difíceis com bom resultado com os seus atos. Interesses: momento que acentua compensação na lida com dívidas e que envolvam seu próprio dinheiro Vida íntima: emoções sob controle.

Tags:

março 2024 | sábado