(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: procure uma forma a se resguardar de problemas futuros na lida com estranhos evite se envolver em polêmicas e discussões. Interesses: acerto e precisão em cálculos e números envolvendo empréstimos e seus compromissos o ajudará com as finanças. Vida íntima: novidades e surpresas.