(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: em dia de rever decisões na lida com amigos há quadro de equilíbrio que o compensará. Interesses: planeje com cuidado lucro e vantagem na especulação com títulos e papéis ainda que seja feriado. Vida íntima: momento de superação de suas preocupações com as pessoas mais próximas.