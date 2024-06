(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: procure ser cuidadoso com as palavras nas discussões com pessoas próximas e atente à sua saúde. Interesses: quadro de acerto de obrigações financeiras mais imediatas. Bons momentos o farão encaminhar de forma acertada os planos de trabalho. Vida íntima: harmonia e tranquilidade.

