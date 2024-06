(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: a posição do dia faz em seu signo momento de dedicação e boa convivência com os mais próximos. Interesses: dê um sentido prático às suas decisões e busca por dinheiro e na condução dos novos negócios. Criatividade com os seus planos. Vida íntima: relacionamentos muito favorecidos.