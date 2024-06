(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: boa posição gera quadro de dinamismo na lida com assuntos de rotina. Dia de apego à tradição, raízes e lembranças. Interesses: senso de oportunidade com memória apurada o que o destacará no desempenho em seu trabalho. Vida íntima: bons acontecimentos devem motivá-lo fortemente.

Junho 2024