(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: uma posição favorável irá marcar seu dia nas relações pessoais. Por isso, procure ser mais tolerante na tomada de decisões. Interesses: quadro de maior estabilidade nas finanças. No trabalho você terá um dia de vantagem com novos planos. Vida íntima: momento benéfico com íntimos.