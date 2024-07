(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: boa influencia de pessoa próxima fará mais acertada sua condução da rotina e relacionamentos. Interesses: você poderá agir com maior criatividade na rotina com o trabalho e nos compromissos. Caminhos seguros na lida com dinheiro, ganho e lucros. Vida íntima: momento de harmonia.