(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: procure agora atentar para as mudança na rotina em dia que recomenda tenha maior cuidado nas suas decisões e com as suas palavras. Interesses: não se descuide das pequenas dívidas ou compromissos. No trabalho, dinamismo. Vida íntima: inquietação crescente com fatos inesperados.