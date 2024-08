(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: bom aspecto da Lua em signo do Fogo trará destaque para novos rumos e emoções na sua lida com amigos e as pessoas próximas. Interesses: finanças que serão bem influenciadas quando seus interesses de trabalho ganharão sentido de permanência. Vida íntima: emotividade mais exposta.