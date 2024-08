(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: quadro de cooperação e maior sociabilidade que trará boas surpresas na relação com as pessoas próximas. Evite as mudança e viagens. Interesses: solução de problemas de ordem profissional o que irá afetar as suas finanças. Vida íntima: dia de boas alterações em seus ânimo e humor.