(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: com o bom quadro deste momento surgirão novos rumos e fortes emoções na sua rotina pessoal. Interesses: quadro de vantagem com negócios e nos planos de trabalho quando serão bem encaminhadas as iniciativas com seus antigos projetos. Vida íntima: evite impor sua vontade. Concilie.