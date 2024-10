(21 de março a 20 de abril) - A semana: fase na qual se ampliam as indicações de maior confiança em quadro de vantagem trazida por amigo. Mesmo assim, procure partilhar vivência com os mais experientes e mostre otimismo. Interesses: aja com segurança e exercite seu senso prático. Vida íntima: mudanças de humor e ânimo.

Tags:

Domingo