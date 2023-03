Max Klim maxklim@acessa.com

2012 O armagedon que virou neg?cio

"O Armageddon degenerar? todos os povos do mundo desde a sua cria??o e, no dia do d?cimo terceiro e ?ltimo baktun (21 de dezembro de 2012), o universo ser? aniquilado?

Embaladas pelas teorias catastr?ficas do fim do mundo, a descoberta e interpreta??o do calend?rio maia encontrado em uma estela na tumba de Pacal, em Palenque, no M?xico deu curso nos ?ltimos anos a diversas teorias sobre o fim do mundo, quase todas rigorosamente desmentidas por cientistas e estudiosos.

O filme cat?strofe ?2012? - que j? levou ?s telas no Brasil milh?es de pessoas - reacendeu o debate sobre essas previs?es, agora fundamentadas em uma poss?vel predi??o astrol?gica contida no Popol Vuh um dos poucos livros que restaram da civiliza??o caribenha. Nele ? profetizado o fim do mundo para o come?o do d?cimo quarto baktun, que se dar? em 21 de dezembro de 2012.

No calend?rio maia, os per?odos longos de 5.125 anos s?o chamados bak?tun e o fim e in?cio de cada um deles era previsto ?poca de fen?menos e coisas surpreendentes.

Depois de devidamente afastadas as hip?teses com base cient?fica, os arautos do armagedon ?descobriram? que no dia 21 de dezembro de 2012 haver? um inusitado posicionamento solar e celeste que s? ocorre a cada 25 mil anos aproximadamente.

Para os defensores da tese do fim do mundo em 2012, este seria o indicativo da chegada do cataclismo previsto em Palenque, transferindo assim para a astrologia a base de suas elucubra?es sobre o destino da esp?cie humana e do pr?prio planeta.

Aparentemente usando n?mero pr?ximo ao da precess?o - movimento astron?mico que compreende o curso da terra em torno do pr?prio eixo e que demora 25.920 anos - os arautos da extin??o da humanidade garantem que haver? naquela data um fen?meno catastr?fico que colocar? um fim na humanidade. Fen?meno provocado por um ?incomum alinhamento planet?rio? ou um ainda inexplicado ?alinhamento do sol com o centro da Via L?ctea? .

Em todas essas previs?es s?o utilizados elementos que levados mais a s?rio n?o t?m qualquer significado real ou pr?tico. Dar-se a uma posi??o astrol?gica a raz?o para o fim do mundo em 21 de dezembro de 2012 ? a mais nova fantasia em torno desse mito.

A data escolhida se refere ao solst?cio de inverno no hemisf?rio norte e entrada do Sol em Capric?rnio e ser? uma sexta feira. Nesse dia s?o as seguintes as posi?es planet?rias v?lidas para c?lculo nas coordenadas de Palenque, no M?xico, onde se afirma foram feitas tais previs?es dos maias: