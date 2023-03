Max Klim 30/12/2013

O Brasil em 2014

O mapa de revolu??o solar mostra as posi?es no mapa do Pa?s com base na sua data de independ?ncia pol?tica em 7 de setembro de 1822 ?s 16h30, nas margens do riacho Ipiranga no bairro do mesmo nome na cidade de S?o Paulo.

Mais comuns das formas de previs?o astrol?gica, a revolu??o solar aponta campos afetados pelas posi?es planet?rias e ? geralmente aceita pela mais acertada das formas de revis?o.

Este ? o mapa de revolu??o solar do Brasil para 2014 e seus principais aspectos:

Revolu??o Solar - Planetas nas casas

Sol na Casa 5

Esta posi??o do Sol indica uma ?poca de maior cuidado com forte aten??o ? crian?a, ao teatro, ao ensino, ?s artes, aos esportes e, no campo financeiro, ?s especula?es. Haver? um clima tenso com a pol?tica e para o exerc?cio do poder. Pol?ticas de integra??o social por g?nero e sexo ocupar?o espa?os generosos nas preocupa?es nacionais.

Lua na Casa 6

A posi??o da Lua no mapa de Revolu??o Solar do Brasil em 2014 indica ?poca de muitas e impactantes mudan?as. Ser? um ano em que a sa?de dever? ter a m?xima aten??o, ocupando espa?os na vida do cidad?o como nunca aconteceu na hist?ria recente do Pa?s. O trabalho e o trabalhador, suas pol?ticas e ambi?es, ocupar?o o notici?rio em meio a esse quadro de boas altera?es na vida nacional.

Merc?rio na Casa 5

O indicativo de maior significado por esta posi??o de Merc?rio est? na dramaticidade que envolver? alguns acontecimentos da vida brasileira. Haver? durante o ano um destaque para aspectos espec?ficos da criatividade brasileira e maior amplitude para o desenvolvimento tecnol?gico do pa?s. Em meio a crises e disputas radicalizadas no meio pol?tico em raz?o das elei?es presidenciais, haver? mudan?a que levar? o povo a colocar raz?o sobre emo??o.

V?nus na Casa 7

2014 ser? um bom ano para o empresariado e para as atividades da agropecu?ria e a produ??o no campo. A posi??o de V?nus beneficia a aplica??o pr?tica da lei em ?poca em que o sentido de Justi?a se sobrepor? ao mero Direito. Um epis?dio marcante nas rela?es externas levar? a um clima de ressentimento na rela??o do Brasil com um pa?s que hoje lhe ? pr?ximo, acentuando uma no??o de isolamento e persegui??o.

Marte na Casa 4

O ano ser? marcado pelo recrudescimento de conflitos que se far?o mais frequentes envolvendo categorias profissionais e segmentos espec?ficos da popula??o, gerando uma sensa??o coletiva de inseguran?a. Os militares ser?o diretamente afetados por esta posi??o em suas atividades de rotina e planos que envolvam defesa e seguran?a interna. O questionamento da liberdade e excessos da m?dia ganhar? espa?os generosos nos debates p?blicos e as redes sociais atuar?o fortemente nesse campo.

J?piter na Casa 3

O planeta que rege o ano se situa na casa que atua diretamente sobre o campo educacional, as atividades intelectuais e as comunica?es que ganhar?o espa?os mais generosos e imediatistas nas reivindica?es e no ide?rio da popula??o. A grande m?dia sofrer? efeitos de forte desgaste pelos exageros, a imprud?ncia e o enfoque equivocado sobre fatos e acontecimentos. O sucesso vai cercar atividades esportivas de todos os g?neros em ano em que o pa?s se prepara com sacrif?cios, mas de forma exitosa, para grandes eventos entre os quais a Copa do Mundo.

Saturno na Casa 7

Ano em que o Brasil vai vivenciar algumas dificuldades no campo diplom?tico e na rela??o com seus mais pr?ximos parceiros comerciais e aliados por proximidade geogr?fica. Com rela?es n?o muito claras poder?o ocorrer conflitos no campo comercial e pol?tico com algumas na?es. Haver? forte necessidade de que o pa?s mude a sua forma de se comunicar com o pr?prio povo e com seus parceiros.

Urano na Casa 12

A reg?ncia de Urano nesta casa aponta um ano de alguns contratempos no campo das ci?ncias, da eletricidade, da avia??o e da lida com a natureza. A casa 12 sempre aponta para os desafios do cotidiano com suas for?as e fraquezas desconhecidas e nisso estar? outro dos destaques desta ?poca. O petr?leo e a gera??o de energia ter?o ano mais promissor. Mas haver? tamb?m o surgimento das mais imprevistas dificuldades no campo do trabalho e que s?o associadas ?s disputas de poder e mando.

Netuno na Casa 11

Esta posi??o rege, nos mapas de pa?ses, as atividades de ordem social e a posi??o ? ben?fica para programas de atendimento aos carentes e a amplia??o do campo de a??o governamental e p?blico para essa camada menos assistida da popula??o. As atividades do servi?o social ganhar?o um novo estatus na vida p?blica brasileira em uma ?poca que faz prever tamb?m dificuldades geralmente ligadas a decep?es trazidas por algumas de nossas rela?es com o exterior.

Plut?o na Casa 9

O nosso neo-planet?ide transita pelo campo astral do intelecto, do pioneirismo, das pesquisas e dos avan?os quando estaremos mais dispostos a buscar na experimenta??o todas as nossas ambi?es como sociedade. O di?logo entre a sociedade e sua representa??o nas cassas legislativas deve ser mudado neste ano e o maior benef?cio que Plut?o nos aponta ? o sucesso nas atividades intelectuais.

