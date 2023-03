Max Klim 30/12/2013

O Brasil em 2015

Revolu??o Solar

Em um ano de muitos desafios, a posi??o do Sol na Casa 11 do mapa de revolu??o solar do Brasil aponta a supera??o de desafios nacionais em um quadro que se mostra com melhor perspectiva de se alcan?ar o que o pa?s busca do que sugerem as influ?ncias que turvaram o ambiente nacional em 2014. Organiza??o, inspira??o e novos caminhos em grandes empreendimentos se somam a boa influ?ncia de outras posi?es astrais para o Pa?s.

A Lua na Casa 9 do zod?aco ainda que aponte um ano de inquieta?es populares, mostra a preval?ncia de ideais e inten?es mais profundas na forma a solucionar demandas, tanto no campo da pol?tica quanto na economia, com a pr?tica acertada de projetos vantajosos.

Haver?, com a influ?ncia de Saturno na Casa 1, a manifesta??o de resist?ncia a alguns planos no campo de governo que, especialmente no primeiro quadrimestre, trar? preocupa??o, ansiedade e dificuldade de di?logo que, no entanto, ser? superado pelos fatos com o passar dos meses.

As influ?ncias do mapa do Pa?s apontam tamb?m momentos de insatisfa??o social que ter?o por resposta a busca de novos caminhos e solu?es, num processo de inova??o e mudan?a que ser? especialmente ben?fico ao Brasil que ver? ?xito em um enorme esfor?o e muito trabalho na busca de solu??o para os problemas que afetam a vida nacional.

Nosso Ascendente transita Escorpi?o num indicativo de que o sucesso das iniciativas no campo pol?tico, econ?mico e social se dar?o como resultado da determina??o ampliada e muita firmeza.

A partir do segundo trimestre do novo ano, uma aura de determina??o inovadora ir? dominar o imagin?rio popular com a supera??o de um quadro inst?vel que o pa?s herdou da fase dominada pela influ?ncia nefasta de Saturno, considerado na astrologia ?o grande mal?fico?. Essa influ?ncia negativa se dissipar? sob o efeito de novos rumos e da a??o do planeta vermelho que gera na esp?cie humana a solu??o do conflito pelo choque e pela diverg?ncia que levam a um novo tempo de conquista pelo esfor?o e pela novidade.

Max Klim

é jornalista especialista em astrologia