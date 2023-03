Max Klim 29/12/2015

O Brasil em 2016

República Federativa do Brasil

São Paulo

07/09/1822 16:30:48

03w00 23s31 046w37

Revolução Solar

No ano em que o fenômeno El Niño promete o mais quente verão das últimas décadas no Hemisfério Sul, o Sol mostra regência determinante em uma fase que tendo início efetivo em 20 de março, vai trazer o calor das disputas e do embate entre atores de forte personalidade e em busca do aplauso à frente do palco da vida nacional a um campo de realização que promete mudanças profundas e benéficas no cenário político e econômico do país.

A regência do Sol na Casa 8 do mapa de revolução solar do Brasil em 2016 é o principal indicativo desse quadro com os assuntos das finanças públicas bem equacionados e com solução mais favorável em processo que também recebe a forte e determinante influência lunar na Casa 10, campo das aspirações nacionais e das atividades econômicas que terão mudanças sensíveis.

Marte, que em 2015 acirrou o confronto e o debate com momentos de posições belicosas e acirradas, desloca sua influência para os campos mais realistas da Casa 11 onde torna mais significa a consciência social e amplia as preocupações com os grupos menos favorecidos trazendo aura de maior compreensão para as demandas da população.

Em 2016, a influência de Saturno, o “grande maléfico” da Antiguidade, na Casa 11 mostra que apesar das boas perspectivas para o País, muito obstáculos ainda persistem e sua superação depende da vontade firme para alcançar os objetivos traçados para que o Brasil deixe o cenário de crise e alcance suas metas e projetos.

A ainda há a considerar que outras influências no mapa de revolução solar mostram que as mudanças que virão terão por componente mais determinante questões mal resolvidas do nosso passado que aflorarão de forma muito intensa durante boa parte do ano.

Alguns trânsitos são importantes numa análise das previsões do ano para o País. Os mais significativos desses trânsitos são:

Saturno em quadratura com Sol na primeira quinzena de janeiro e do final de março a todo o mês de abril o que aponta momento um pouco mais difícil para o desenvolvimento dos assuntos de significação para a sociedade quando fatores externos criarão dificuldades para sua solução que só virá de muita tolerância, paciência e perseverança.

Netuno em sextil com Saturno até o final de março e de julho em diante, com mais intensidade entre julho e outubro, indica uma boa fase para as mudanças que poderão alterar todo o panorama sócio-econômico e político do País. Também será um bom momento para fazer um balanço da sua vida.

Júpiter em conjunção com Sol do final de fevereiro até maio é um indicativo de que estaremos mudando para aprender numa época em que a forma com os fatos são comunicados e transmitidos trarão uma visão mais clara das demandas, problemas e soluções para as pendências da sociedade como um todo. Este aspecto gera quadro de otimismo em sua conclusão.

Entre julho e outubro o país passará por fase em muitas mudanças poderão ocorrer favorecendo a busca pelo autoconhecimento e pelo aprimoramento das instituições e processos de convivência social com alterações também na forma de administrar os recursos do país em meses que tenderão a atenuar os conflitos e tornar mais afáveis os embates na política, na economia e nas relações sociais.

Max Klim

é jornalista especialista em astrologia