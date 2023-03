O Brasil no ano da razão

O mapa de Revolução Solar é o mais utilizado processo de análise sobre possibilidades, perspectivas e facilidades trazidas àquele a quem se analisa o posicionamento dos planetas e luminares durante os doze meses do período. Isso vale tanto para uma pessoa quanto para uma entidade como o é uma cidade, uma empresa ou um País.

Desde a antiguidade, os astrólogos usam de tais elementos para a realização de suas previsões. Suas indicações são valiosas e nos cabe um adendo a esta observação. Os aspectos planetários - aí incluídos os que se formam com nossos dois luminares o Sol e a Lua – mostram tendências, possibilidade e caminhos gerados pelas forças orbitais que criam e pelo campo formado por seu deslocamento no espaço.

São esses movimentos que abrem as veredas para uma análise de tendências, facilidades, campos propícios ou desaconselhados a se trilhar nos meses analisados. Eles mostram as condições sob as quais se dará o desenvolvimento da vida no País, no caso o Brasil.

Por seu signo solar natal, Virgem, o país terá em 2011 uma forte influência de Mercúrio agindo no campo de seu próprio signo e domicílio, com afloramento das suas tendências naturais com destaque para a forma de se expressar e a abordagem da vida. É a identidade pessoal brasileira posta à mostra e o modo com que o mundo nos vê. É posição reveladora do caráter do Brasil como nação.

Na análise do mapa de revolução solar do Brasil para este ano, encontramos as seguintes indicações por casa do zodíaco, vale dizer, por setor da vida nacional:

A Revolu??o Solar para o Brasil em 2011

A Casa 1 rege, no zod?aco o campo da identidade; das tend?ncias naturais; a forma com que nos expressamos e a nossa abordagem da vida. ? o modo com que o mundo v? o Pa?s e setor do zod?aco que revela o car?ter nacional. Em 2011, teremos esta casa em Escorpi?o - que ? o Ascendente no mapa natal. Isso indica um ano de v?rias situa?es dif?ceis para o Pa?s com as pol?ticas p?blicas n?o fluindo com tranquilidade e, com isso, gerando maior trabalho para se conseguir resultados pr?ticos. Na economia isso se traduzir? em embate surdo entre tend?ncias diferentes de planos macro-econ?micos com ajustes, equil?brio de contas e de balan?a de pagamentos. Na pol?tica, ao contr?rio dos anos do governo Lula, a nova administra??o de Dilma Roussef se manter? mais fechada em si, meditativa e muito incisiva e decidida em suas resolu?es. Nossa rela??o com o exterior seguir? caminhos j? abertos embora mais contida em manifesta?es e rela?es.

Casa 2 ? ? o setor do zod?aco onde lidamos com valores, as quest?es financeiras, a forma de conduzir a pr?pria economia por trabalho e esfor?o, os talentos e recursos naturais. Nesta casa est? o novo neo-planet?ide, o transformador Plut?o, que carrear? para o Brasil neste novo ano uma aura de boas mudan?as com efeitos sens?veis na vida nacional afetando diretamente a qualidade de vida do povo, o emprego e os neg?cios. Novas possibilidades se abrir?o no setor financeiro com lucros e ganhos vindos por raz?es e fatores imprevistos. O agroneg?cio e as exporta?es ganham com essa imprevisibilidade. Mas, no lado negativo da influ?ncia de Plut?o pode-se prever riscos com investimentos especulativos e com o c?mbio ou a rela??o com capitais externos e altas taxas de juros que trar?o problemas ao Pa?s. A Casa 2 em Sagit?rio refor?a essas posi?es e fala de sorte financeira favorecendo atividades liberais e o ganho no exterior e nas contas externas. Profiss?es aut?nomas ser?o muito beneficiadas.

CASA 3 - esta casa rege a comunica??o, o pensamento e os instrumentos utilizados para criar, falar, escrever. ? o campo do zod?aco que rege os padr?es generalizados de racioc?nio. ? tamb?m a casa dos relacionamentos, de todas as formas de comunica??o e lugares em que s?o trocadas informa?es. Nela h? uma posi??o significativa com a reg?ncia da Lua, nosso mais pr?ximo luminar. ? indicativo de mudan?as profundas na forma com que o Pa?s se manifesta e se divulga. Ser? um ano de muita agita??o com a quebra constante da rotina por fatos inesperados. O turismo ganhar? significa??o maior como atividade econ?mica e as mulheres e as crian?as pequenas ser?o ponto focal de parte dessas altera?es de pol?tica e aten??o. O setor mais fragilizado do per?odo ser? a educa??o cujo rendimento estar? abaixo das expectativas. A casa 3 em Capric?rnio refor?a uma boa caracter?stica alcan?ada pelo Pa?s nas ?ltimas duas d?cadas: n?s nos mostraremos mais organizados e prontos para os desafios. Ao mesmo tempo o Brasil ver? a intensidade de sua comunica??o com a sua pr?pria gente colocada em n?vel muito emocional.

A Casa 4 rege os campos da seguran?a e controla a vida do cidad?o, o lar, a fam?lia, as ra?zes e a hereditariedade. ? o setor do zod?aco que mostra as bases sobre as quais se constr?i o car?ter. Duas posi?es marcam este setor da vida nacional. Netuno rege a Casa e no zod?aco a temos em Aqu?rio, signo natal ascendente do Brasil. Isso aponta para alguns focos de intranquilidade p?blica e para a?es ousadas de grupos armados, bandos ou fac?es criminosas que n?o ser?o facilmente contidos. Haver? enorme esfor?o para contornar o problema que s? ter? solu??o definitiva mais adiante. A fam?lia e a sa?de estar?o na pauta das reivindica?es populares mais frequentes e nesse setor o Pa?s alcan?ar? alguns bons avan?os. Esta casa nos diz de imprevistos que se far?o presentes durante todo o ano de 2011 e entre eles haver? preocupa??o com um novo desafio, pois a busca por maior independ?ncia de alguns atores pol?ticos e entes federativos ? nos estados do Sul, principalmente ? o que trar? conflito e tens?o nas rela?es pol?ticas em n?vel nacional.

A Casa 5 ? a morada zodiacal da criatividade revelando a influ?ncia dos planetas e luminares sobre o amor, os romances, os filhos, os prazeres e o lazer, as especula?es e os empreendimentos. Indica a atitude emocional e tem como destaque a originalidade e os canais criativos. Tamb?m rege a capacidade dram?tica. Neste novo ano que se segue a uma era de crescimento na autoestima nacional, haver? uma queda na aprecia??o do brasileiro em rela??o ? pr?pria vida e a estima ao pa?s. Urano regendo a casa e sua posi??o em Peixes, mostram, por outro lado uma fase de not?vel criatividade para artes dram?ticas; o cinema; a TV e o teatro que ganhar?o ainda maior prest?gio interno e externo. As artes pl?sticas tamb?m recebem esses bons ventos vindos da posi??o astral. Haver? maior empenho em pol?ticas a favor das mulheres e de minorias.

Na Casa 6 do zod?aco est? o campo do dever e nela se mostram o trabalho, a sa?de e os h?bitos. Este setor rege emprego e empregados, o servi?o que se presta aos outros e, na sua reg?ncia, trabalho e sa?de est?o entrela?ados e o Brasil ter? no ano a reg?ncia de J?piter. Isso mostra que o trabalho e o trabalhador ser?o beneficiados com boas mudan?as tanto na ?rea legal quanto na pr?tica do emprego e da m?o de obra. Por ter a Casa 6 em ?ries ? de se prever forte uso da autoridade nas rela?es do Estado com o cidad?o e maior energia no cumprimento da rotina de vida pelo povo. Os conflitos por sal?rios e pela ocupa??o da terra ser?o reduzidos, apesar de momentos de tens?o envolvendo organiza?es de trabalhadores e o poder p?blico. O pa?s despertar? agora para o exagerado n?mero de v?timas de acidentes nas vias urbanas e em suas estradas, tomando medidas pr?ticas que v?o reduzir essa nefasta estat?stica.

Casa 7 - ? a morada da coopera??o no zod?aco e rege as parcerias tanto de neg?cios quanto afetivas; a uni?o e os contratos, al?m dos processos; negocia?es; o trato e a resposta que temos do p?blico para nossos atos; a coopera??o que dispensamos e que recebemos; a nossa atitude em rela??o a essas associa?es e em rela??o aos que agem em nosso nome. Isso abarca principalmente o Legislativo onde atuam nossos representantes. Haver? maior tranquilidade no processo de governo com a Casa 7 em Touro, sempre raz?o de perman?ncia, p?s no ch?o e tranquila condu??o do dia a dia. As rela?es do parlamento com o povo se far?o mais contidas e s?rias neste ano e, pela pr?pria caracter?stica da teimosia e seguran?a taurinas, n?o se pode esperar mudan?a profunda no arcabou?o legal que governa a vida do pa?s. Algumas reivindica?es mais verbalizadas pelo povo e pelas elites nacionais ser?o ignoradas e deixadas para o futuro.

Casa 8 ? este ? o campo das heran?as, do dinheiro que v?m dos parceiros, da sexualidade e da nossa capacidade de renova??o. Nesse setor do zod?aco indica a capacidade de lidar de modo eficaz com as altera?es das condi?es prim?rias da vida. A posi??o desta casa em G?meos durante 2011 d? ao Brasil uma perspectiva de mudan?a e movimenta??o na forma com que o Pa?s se liga aos seus vizinhos e parceiros mais pr?ximos. Ao mesmo tempo em que angariaremos apoio, n?o aprofundaremos rela?es de forma mais marcante com esses vizinhos e amigos. O Pa?s ver? um ano de trato superficial de algumas quest?es b?sicas e isso for?ar? mudan?a mais profunda logo adiante. As comunica?es e os organismos que as fazem estar?o no foco das aten?es no passar dos meses. Movimentos de libera??o sexual ocupar?o destaque na m?dia e no dia a dia por suas a?es, reivindica?es e protestos.

Casa 9- ? aquela que rege, no zod?aco, as mais caras e importantes aspira?es e com isso mostra a mente, a religi?o, a educa??o, os sonhos e vis?es. Envolve os grandes neg?cios e mostra as li?es que se aprende com a vida. Marte rege esta casa para o Brasil e isso aponta um ano de tumulto e desorganiza??o em alguns setores da vida nacional especialmente em rela??o a posi?es filos?ficas e religiosas ou ligadas ? sexualidade. Esta Casa est? agora em C?ncer no mapa de revolu??o solar e isso refor?a a tend?ncia ? interioriza??o das aten?es nacionais e acomoda??o de pol?ticas ao mercado e ao p?blico interno brasileiros. Os programas sociais do governo federal continuar?o a reduzir desigualdade de renda e ter?o sucesso nas a?es de atendimento a classes carentes. Haver? forte embate filos?fico e ideol?gico envolvendo lideran?as populares, pol?ticas e m?dia com foco no nosso passado recente. Ser? tensa a rela??o com militares e o poder civil.

Casa 10 ? este ? o ?meio do c?u? ou ponto m?ximo de eleva??o da roda do zod?aco. Esta casa rege a nossa ambi??o, o reconhecimento e o sucesso mundano. Nela est?o os elementos que regulam carreira; as possibilidades de ?xito social; o caminho que escolhemos para nossa vida. Merc?rio regendo a Casa 10 pede aten??o para os setores que governa. Ao mesmo tempo em que jornalismo, educa??o, com?rcio e transportes s?o beneficiados, como alguns dos elementos prim?rios de qualidade de vida, haver? debate forte e acirrado, com posi?es extremadas e antag?nicas em torno de assuntos de interesse nacional. Fatos passados ressurgir?o de forma impactante e a a??o do Judici?rio, em seus mais altos n?veis, se far? necess?ria para definir rumos e tend?ncias. Nisso pode se incluir debate sobre os chamados ?anos de chumbo? da ditadura militar, sombra institucional que o Pa?s ainda n?o afastou de sua vida democr?tica. A criatividade no meio art?stico ter? destaque e este ser? um ano positivo para teatro, televis?o e cinema. O magist?rio e o ensino ser?o muito beneficiados.

Casa 11 ? setor do zod?aco que mostra a consci?ncia social e a capacidade que temos de consolidar as rela?es da sociedade com seus agentes. Rege a atitude que se toma em rela??o aos outros; os relacionamentos n?o emocionais; os desejos de vida e os objetivos que tra?amos para o cotidiano. O Sol regendo esta casa mostra que o Brasil ser? afortunado em 2011 quando projetos de import?ncia para a vida nacional ser?o postos em pr?tica e superados problemas antigos que v?m se arrastando h? d?cadas. As autoridades conseguir?o unir tend?ncias em torno de solu?es criativas para problemas graves da vida nacional. V?nus torna isso ainda mais fact?vel ao influir na melhora das condi?es de vida do povo de forma ben?fica. O Brasil tem no ano a Casa 11 em Virgem o que aponta exagero de detalhismo na execu??o dessas propostas de solu??o de problemas, mas ao mesmo tempo, nos dar? vis?o real do que podemos ou n?o ambicionar nessas mudan?as.

Casa 12 ? este ?, no zod?aco, o setor onde se mostram nossas for?as e fraquezas desconhecidas. ? o campo do subconsciente, das tristezas, sofrimentos, limita?es e obst?culos. Mas tamb?m ? o ambiente da consci?ncia interior; da caridade; da simpatia e do bem estar que expomos ao p?blico. ? nesta casa que escondemos nossos problemas existenciais e registramos os d?bitos a pagar por carma. Popularmente ? a casa erroneamente chamada ?inferno zodiacal?, uma vez que ao mesmo tempo em que mostra restri?es, abre caminho para solucion?-las. Saturno governa a casa e faz da sa?de o ponto focal de sua a??o durante todo o ano de 2011. O clima e seus efeitos ser?o desastrosos em alguns momentos e o Brasil sentir? com for?a a dura a??o do fen?meno ?La Nina? com enchentes e seca; tempestades e mudan?as violentas no tempo. A posi??o da Casa em Libra aponta destaque e equil?brio nos debates sobre direitos humanos e nas rela?es do povo e seus dirigentes em um ano em que Justi?a mudar? para melhor alguns de seus procedimentos e m?todos.