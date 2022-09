(21 de junho a 21 de julho) - Seu momento astral: presença amiga lhe trará quadro favorável no que se relaciona a fatos passados e o seu apego à tradição e suas raízes. Interesses materiais: use seu senso de oportunidade para tratar com equilíbrio de compromissos, compras ou dívidas. Vida íntima: emotividade exagerada.