(21 de junho a 21 de julho) - A semana: sua ligação com fé e crenças e seu senso místico se acentuarão bastante em fase de realização interior. Interesses materiais: mudança de comportamento com benéfico e imediato efeito prático em sua forma de se conduzir no trabalho e com seu dinheiro. Vida Íntima: emoções contidas.